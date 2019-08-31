لماذا تأخر راغب علامة في التعليق على خبر اعتزال إليسا ؟

تأخر النجم اللبناني راغب علامة كثيراً في تعليقه على نبأ اعتزال النجمة اللبنانية إليسا وجاء في آخر قافلة المعلقين لينفي تصديقه لهذا الخبر، وجهله بالدوافع التي حثتها على الاعتزال.

وعقب علامة على وصف الفنانة اللبنانية الوسط الفني بالمافيا قائلاً: “عموما يحق لأي شركة أن تكون جشعة وأن تتملّك الفنان، وإذا لم يدافع عن نفسه يتحمل هو المسؤولية. وأنا لم يعجبني موضوع الاحتكار منذ اليوم الأول، والفنانون لم يلاحظوا ما كنت قد لاحظتُه سابقا. وبصراحة لا أعرف مَن تقصد إليسا”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي وجه النجم اللبناني رسالة لإليسا: “ربما هي قالت كلامها عن غضب ولا أصدّق أنها يمكن أن تعتزل، وقد تتراجع عن قرارها الذي لا أعرف إذا كان جاء نتيجة غضب أم لا. هي كانت غاضبة ولا بد أن تهدأ. إليسا رقم صعب”.