ماغي بوغصن تعلق على قضية إسراء غريب

علقت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، اليوم السبت على قضية الفتاة الفلسطينية اسراء غريب التي قتلت، على يد شقيقها إثر خروجها مع خطيبها، يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس 2019 ، في بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت ماغي عبر صفحتها الشخصية على انستغرام: " بغض النظر عن القضية وتفاصيلها.. قصة إسراء غريب بتكسر القلب.. مش مسموح أبداً صبية تنضرب حتى تموت لأنها ضهرت تتعرف على خطيبها بمكان عام وأخواتها شكّوا فيها!".

وأضافت: " شرفَك مش عند إختك ولا بنتك ولا زوجتك.. شرفك بأخلاقك بضميرك بجسمك وحدك!، شرفك بتصونو لما تكون فعلاً رجّال!!".

وتابعت: " الله يرحم روحك اللي كلا حياة واللي بتشبهك.. وانشالله حقك بيتاخد بعدالة القضاء عالأرض قبل".

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فيما أبدى جمهور ماغي بوغصن تضامنهم مع قضية الشابة إسراء غريب، وجاء تعليق احدى المتابعات: " الله يرحمها قصتها و صراخها يوجع القلب الله لا تبلانا ناس همج الشرف عندهم لعبه حتى في الدين موش هكا".

فيما جاء تعليق آخر: " الله يرحمها.. بعدها صبية..لكن حسبي الله ونعم الوكيل على هالتخلف هدول مش اهل ما فقلبهم رحمة".

ويشار إلى أن عائلة إسراء غريب كانت قد أصدرت بيان، بعدما ضجت مواقع التواصل في جميع البلدان العربية والغربية حول الحادثة، أوضحت فيه بأن إسراء كانت قد أصيبت بنوبة قلبية إثر سقوطها في فناء المنزل ببيت لحم في الضفة الغربية.