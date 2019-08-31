الفنان محمد عساف يعلن عن مفاجأة لجمهوره

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف ، لجمهوره الكبير من أنحاء دول العالم عن التحضر لمفاجئات كثيرة سيعلن عنها قريباً لكنه لم يحدد وقتا محددا.

وغرد محمد عساف، عبر إحدى حساباته الشخصية في الفيسبوك مع صورة شخصية له وعلق قائلاً:"من فلسطين لكم سلامي و حبي أينما تواجدتم و كنتم ... المفاجآت الجديدة قربت كتيير"

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير مؤكدين على انتظارهم لأعماله الفنية القادمة متمنين له النجاح، وفقاً لموقع نواعم.

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ويذكر أن الفنان عساف، طرح مؤخراً أغنية منفردة بعنوان "بصراحة" حيث حققت نسبة مشاهدات عالية جداً تخطت الـ14 مليون مشاهدة، بالإضافة لمشاركته في حفل غنائي في مدينة روابي الفلسطينية منذ أسبوع .