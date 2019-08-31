شاهد: تفاعل الأطفال مع نداء شرارة وأغنية يا بنات

نشرت المغنية الأردنية نداء شرارة، عبر تطبيق الإنستغرام مقطع فيديو قصير تظهر فيه مشاركتها مع الأطفال على خشبة المسرح وتفاعلهم على أغنية نانسي عجرم "يابنات" وذلك خلال حفل غنائي لها في مدينة الزرقاء.

وعلقت نداء شرارة على الفيديو قائلة " أحلى حفل كان مع أهل الزرقاء الغاليين، يسعد قلوبكم ما أحلاكم، مميز الحفل بوجود هالحب الكبير من هالأطفال، في أحلى من البنات الله يسعدهم، ويرزق كل مشتهي يارب، أحلى جمهور بالدنيا ربي يديمك ويحفظك يا بلدي وتضل عامر بالأفراح.

و يشار أن كليب "يا بنات" تم عرضه في سبتمبر 2012، وضم الكثير من الفتيات والأطفال، ومنهن كانت ميلا وإيلا ابنتي الفنانة نانسي عجرم، وفقاً لموقع في الفن.

والجدير بالذكر أن المغنية نداء شرارة الحاصلة على لقب ذا فويس الموسم الثالث، شاركت في عدة مهرجات ، وكان أخر ألبوم لها بعنوان "بعدو عطرك" عام 2018 وأطلقته في العاصمة اللبنانية بيروت.