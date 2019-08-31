ما هي قصة اسم علا الفارس؟

نشرت الإعلامية الاردنية علا الفارس، عبر منصة التويتر مشاركتها في هاشتاق #قصة_اسمي، الذي يشارك كل شخص قصة اسمه الخاصة، موضحة للجمهور قصة ما وراء تسمية عائلتها بهذا الإسم (عُلا) .

وشاركت عبر حسابها الشخصي في التويتر : " "#قصة_اسمي كان والدي في مرحلة مفصلية في حياته مرحلة مجلس النواب الاردني-امي وابي اختاروا اسم عُلا وهو يأتي من العلو ويعني العظمة والرفعة والشرف والمجد والرقي والارتقاء للأفضل."

وتابعت :"كنت واسمي وجه خير على عائلتي وشغل والدي تباعا عددا من المناصب التي خدم فيها وطنه وقضيته واهله حتى مماته"، وفقاً لموقع نواعم.

والجدير بالذكر مؤخراً أعلنت الإعلامية الأردنية من أصل فلسطيني علا الفارس، انضمامها لطاقم عمل الجزيرة الإخبارية لتقدم برامج إخبارية عبر شاشتها، ولاقت ترحيب كبير وواسع من قبل الإعلاميين والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.