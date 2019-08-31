شاهد إعلامية كويتية تنتقد ساخرة من فيفي عبده ماذا قالت ؟

تهكمت إعلامية كويتية من الفنانة المصرية فيفي عبده إثر حصولها سابقاً على لقب "الأم المثالية" ما دفع بعض الجمهور الكويتي بالدفاع عنها.

حيث نشرت مي العيدان، مقطع فيديو راقص لفيفي ، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “وين الله بوفقنا وهذي الام المثاليه”.

وقد دافع البعض عن فيفي حيث علقت الإعلامية الإماراتية خلود المالح قائلة: “الام المثاليه ماله شغل رقاصة ولا دكتوره ام صاحيه ولا حتى خفيفة عقل، أهم شي كيف تهتم في عيالها واتحبهم واتراعيهم، واتحافظ عليهم”.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، هاجم آخرون الإعلامية الكويتية حيث قال أحد متابعيها: “وين الله يوفقك وانتي تاكلي فلحم الناس ماخليتي احد ما اكلتي لحمه واليوم جمعه اتقي الله شوي المؤمن من سلم الناس من لسانه الله يتلطف فيك يوم الحساب بس”.