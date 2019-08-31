تعليق ناري لعمرو أديب على دعوة تركي ال الشيخ للاستثمار في قطاع الترفيه

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي ال الشيخ، نصيحة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، بدعوتهم لزيادة الاستثمار في قطاع الترفيه كونه مربح، وعقار هذا الوقت، مما دفع عمرو أديب للتعليق عقب زيارته لجدة خلال الأسابيع الماضية :" المجتمع السعودي بيتطور".

وأشار أديب خلال برنامجه الأسبوعي "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة السعودية جعلت العالم يدرك أن قطاع صناعة الترفيه مربح وواعد، وبه الكثير من الفرص الاستثمارية، مضيفًا: " إن المواسم السياحية في السعودية حققت نجاحًا كبيرًا".

وأوضح بأن نجاح قطاع الترفيه، دفع الكثير من المستثمرين لاقتحام هذا المجال، مؤكداً بأن المجتمع السعودي يتطور بشكل سريع، متعهداً بمساعدة الجادين وتسهيل كل الأوراق والإجراءات مع تقديم دراسة لأفكار مشاريعهم، وفق بوابة الفجر.