تراند اليوم : عروس تستعين بصديقتها لتدخل اصبعها بمؤخرة زوجها لان اصبعها لايكفى

عروس تستعين بصديقتها لتدخل اصبعها بمؤخرة زوجها لان اصبعها لايكفى



لم تعلم العروس ان زوجها لن يستطيع ان يجامعها الا ان وضعت هى اصبعها داخل مؤخرته

العروس الجميل التى تزوجت من احد الشباب الذى يعانى من ضعف فى المعاشرة الجنسية .

لم تكن تعلم ان سعادة زوجها لم ولن تكتمل الا اذا ادخلت هى اصبعها داخل مؤخرته وبقوة.

كان الامر فى البداية صعب جدا للغاية على تلك الفتاة النحيفة والتى تعلمت فى مدارس خاصة وبنت العز والمجد.

فى بداية الامر قررت ان لاتفعل ذلك ، لكن الحاح زوجها لها جعلها تشعر بالخجل والضيق مع نفسها.

وبالفعل حققت لزوجها رغبته وادخلت اصبعها بمؤخرته لكن اصبعها صغير ولايحرك شهوة زوجها الثمين صاحب المؤخرة الكبيرة.

وذات مرة كانت تجلس مهمومة وزارتها صديقة عمرها فراحت تقص عليها قصتها مع زوجها وكيف ان عضو زوجها الذكرى لم ينتصب حتى الان وان اصبعى صغير لا يكفى واصبحت اعيش حياة تعيسة.

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بعد ان قصت قصتها لصديقتها فصديقتها ارادت ان تساعدها واقترحت عليها ان يجربوا تجربه وهى ان تتخفى هى داخل الغرفة وعندما تبدأ المعاشرة تضع صديقتها اصبعها الكبير بموخرة زوجها الشاب الوسيم .

وبالفعل تخفت صديقتها داخل الغرفة وعندما حان وقت المعاشرة راحت تضع صديقتها اصبعها الكبير داخل مؤخرة زوج صديقتها .

وانتصب العضو الذكرى لزوج صديقتها وراح يعاشرها كالحمار دون ان يدرى ان ” الاصبع الذى بمؤخرته اصبع صديقتها وليس اصبعها هى .

عروس تستعين بصديقتها

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