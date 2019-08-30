الأردن: أول رحلة غوص مائية إلى طائرة خليج العقبة

أجرى عدد من السياح في خليج منطقة العقبة الأردنية، أمس أول عملية غوص داخل طائرة العقبة، التي تم اغراقها لتكون مزارا سياحيا لهواة الغوص.

وكان ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله، أشرف الأسبوع الماضي على اغراق طائرة تجارية أردنية في أعماق خليج العقبة، دعما للسياحة وجلب الزوار والسياح إلى المنطقة.

وأوضحت سلطة منطقة العقبة أن الهدف من هذه الخطوة تقديم منتج سياحي فريد وجديد لاستقطاب هواة الغوص العالميين إلى مدينة العقبة. بحسب "الشبكة العربية"

وكانت السلطات المختصة، قد أعلنت أن عملية إغراق الطائرة نوع تراي ستار والتي اشترتها السلطة الخاصة بمبلغ 78 ألف دينار، حيث أشرف عليها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وأعطى إشارة البدء في عملية الإغراق.

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وكشفت أنه تم إغراق الطائرة بالتعاون مع الجهات المينائية والبحرية على رأسها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والقوة البحرية الملكية.