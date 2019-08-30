الفنانة بدرية أحمد توجه نصيحة للفتيات بشأن عمليات التجميل (شاهد)

نشرت الفنانة الاماراتية بدرية احمد مقطعا مصورا عبر سناب شات، أثناء علاجها من مضاعفات عملية تجميل قامت باجرائها مؤخرا، بحقن مادة الفيلر في وجهها.

وحذرت الفنانة خلال الفيديو، الفتيات من خطورة عمليات التجميل، مؤكدة أنها تعاني من تورم في جانب وجهها الأيسر بعد عملية حقن بمادة الفيلر.

وظهرت في المقطع خلال زيارتها للطبيب الذي أوضح لها ضرورة إحداث فتحة، لسحب المادة قبل الحقن بالدهون، من أجل إعادة البشرة الى طبيعتها.

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وأكد الطبيب أن ما حدث للفنانة بدرية أحمد، يعود إلى عملية حقن سابقة، أكدتها هي بالفعل، مشيرة إلى أنها أجرت عملية حقن بالفيلر قبل بضعة أشهر. وفق روتانا

وتعاطف الجمهور مع الفنانة بدرية أحمد، وتمنوا لها الشفاء والسلامة، كما طالبوها بالتوقف عن إجراء عمليات التجميل، بعدما ظهرت أخيرا بشكل بدت فيه أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.