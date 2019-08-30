أزمة إعلامي مصر: القبض على مدحت عيسى والسبب!

اشتعلت الأزمات القانونية التي نزلت بالإعلاميين المصريين خاصة بعد إلقاء القبض على مذيع التلفزيون المصري مدحت عيسى أمس الخميس من داخل منزله.

وكشفت جهات قانونية بأن القبض على مدحت عيسى جاء بأوامر من النيابة العامة المصرية بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في ظل عدم وضوح التهم الموجهة إليه.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر بأن النيابة لم توضح حتى اللحظة طبيعة التهم الموجهة للإعلامي مدحت عيسى.

يذكر بأن اعتقال مدحت عيسى الأخير لا يعد الأول له حيث تم احتجازه سابقاً داخل مدرعة تتبع للجيش المصري أثناء تغطيته للإسكان بمبنى محافظة السويس عام 2011 في حضور قائد الجيش الثالث الميداني ومنعه من الدخول لتغطية أحداث القرعة، بحسب "روسيا اليوم".