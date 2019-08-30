تراند اليوم : فيديو| أمل تتغزل بجورج كلوني "ابتسامته تجعلني أذوب"

فيديو| أمل تتغزل بجورج كلوني "ابتسامته تجعلني أذوب"

واشنطن / وكالات / الخليج 365

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقاطع فيديو ظهرت فيها المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين وهي تتحدث في إحدى المناسبات عن زوجها الممثل العالمي جورج كلوني ​ وتتغزل به.

وقالت :”عندما التقيت جورج كنت في الـ35 من عمري. وكنت بدأت أفكر بأنني أصبحت عانساً. وبعدما بدأنا نلتقي بطريقة سرية في شقتي في لندن. وبعد ذلك بمدة قصيرة شعرت بأنني لا أريد أن أكون مع أي شخص آخر غيره”.

وأضافت: “الآن وبعد 5 سنوات، لم يتغير شيء. ما زال الشخص الذي يحظى بإعجابي وحده والذي تجعلني ابتسامته أذوب”.

وبطريقة مؤثرة جداً توجهت إلى كلوني الذي بدت على وجهه علامات التأثر الشديد وقالت: “حبيبي، ما وجدته معك هو الحب العظيم الذي لطالما حلمت به. لقد ملأت منزلنا بالحب والسعادة”.

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