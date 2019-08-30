تراند اليوم : طفل يحدّق بمؤخرة سما المصري – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو ظهرت فيه بالبيكيني وتمارس رياضة السباحة مع طفل لم تقل من هو وما إذا كان قريبها أو أحد تلاميذها بعدما أعلنت أنها ستبدأ بتعليم السباحة مقابل المال.

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ظهر الطفل يحدق بمؤخرتها بشكل واضح، وحاولت النزول تحت الماء لكنها لم تستطع ذلك! والحق ليس على سما إنما على أهل الطفل الذين سمحوا له بلقائها بالبيكيني لتستعرض جسدها.

تحاول بكل الطرق الحصول على المال طالما أن لا حفلات لديها، ولا يوجد مصدر لها لتأمين حياتها واحتياجاتها اليومية سوى عرض مؤخرتها وطرح فيديوهات على اليوتيوب ومؤخرًا لجأت إلى تعليم السباحة وأيضًا فشلت بذلك.