وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد بداية الدراسة لجميع المراحل التعليمية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيان رسمي، للرد على ما ورد في بعض الصحف والجرائد و المواقع الإلكترونية ، و عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، من أخبار تخص الإعلان عن موعد بدء الدراسة بالمدارس لجميع المراحل التعليمية ، والتي حسبما حددته هذه المصادر في يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما نفى البيان أن يكون له أساس من الصحة.

إذ أكد المركز الإعلامي في البيان الذي نشره مجلس الوزراء للإعلان عن الموعد الحقائق، أن مجلس الوزراء قد قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتأكد من صحة الخبر من عدمه، و التي بدورها انكرت الموعد المتداول عبر عدد من منصات التواصل الإجتماعي والمنصات الإخبارية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن ما تردد عن موعد بدء الدراسة في يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية بالمدارس، هي أنباء غير صحيحة تمامًا .

كما أوضح البيان أن وزارة التربية والتعليم قامت بتحديد يوم 11 سبتمبر المقبل ، موعد لبدء الدراسة في صفوف رياض الأطفال ، والصفين الأول والثاني الابتدائي، وحددت يوم 21 سبتمبر 2019، لبداية الدراسة لباقي الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

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ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد انتهت من وضع الخطة النهائية لإعداد المناهج الدراسية لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.

كما أفادت الوزارة أن هناك تغيير في المظهر العام في كتب اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، في مرحلة رياض الأطفال.

وفي سياق متصل قامت وزارة التربية والتعليم بالإستجابة لطلبات أولياء الأمور، فيما يخص إعداد كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الابتدائي.

كما انتهت الوزارة من تدريب معلمي رياض الأطفال، ومعلمي المرحلة الابتدائية على النظام الجديد، ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.