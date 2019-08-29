تعرف على موقف "المهن السينمائية" من خالد يوسف بعد أزمته الأخيرة

أكدت الدكتورة غادة جبارة وكيل نقابة المهن السينمائية، إنها لم تناقش واقعة الأزمة الأخيرة للمخرج خالد يوسف، مضيفة أنها لن تقوم بفصل المخرج، إذ لم يتم توجيه اتهام رسمي له حتى الآن.

وأوضحت أن قرارات النقابة مع أعضائها تكون بعد إدانتهم من قبل المحكمة، ويجتمع بعد ذلك مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو سواء بالاستمرار أو الفصل، لكل حالة ظروفها الخاصة وفقا لقانون النقابة ولوائحها الداخلية".

وأِشارت إلى أنه في حالة توجيه اتهام رسمي لـ"يوسف" ستدفع بمحامي النقابة للتواجد معه أثناء التحقيقات، إلا إذا أبدى عدم رغبته في ذلك.

وكانت إدارة مباحث الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.