رسائل تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1441 - تهاني راس السنة

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، يولد مباشرة يوم الجمعة، بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها المعمل، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) .

ويبقى الهلال في باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

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وأوضحت الحسابات، أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم لعام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى، في مصر وفي معظم الدول العربية والاسلامية.

رسائل تهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة 1441:

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