اسماء المقبولين فى نتيجة اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، اسماء المقبولين فى مدرسة المتفوقين بعين شمس 2019 فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2019 2020، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيًا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وغيرها من المواقع الاخبارية المصرية.

وأوضحت أنه تم اختيار وترتيب الطلاب حسب الأولوية وشروط التقدم خلال الفترة الماضية، موضحة جميع مراحل الاختيار والامتحانات عقدت بشكل إلكترونى لتحقيق الشفافية الكاملة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت اختبارات الكترونية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتقدموا لمدارس المتفوقين.

وننشر لكم اليوم رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين في مدرسة المتفوقين، حيث يمكنكم الاستعلام عبر الرابط الرسمي الوحيد، كما ننوه انه لا يوجد اى روابط أخرى خاصة بعرض نتائج المقبولين في مدارس المتفوقين.

اسماء المقبولين فى مدرسة المتفوقين بعين شمس 2019 اضغط هنــــــا