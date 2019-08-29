نانسي عجرم تعلق على لجنة تحكيم The Voice Kids

رحبت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بأعضاء لجنة التحكيم الجديدة في برنامج ذا فويس كيدز في موسمه القادم، ومعتبرة أنهم أصحاب الدور الأهم في البرنامج.

وعلقت نانسي، أنها لم تفكر أبدا بشأن الانسحاب او اعتزال لجنة التحكيم، قائلة:" أحب الأطفال جداً وأفضل العمل في برامج تخص الأطفال أكثر من أي برنامج، وأحب وجودي بين الأطفال.

صرحت، أنها سمعت عن تعاقد الفنان عاصي الحلاني ومحمد ‏حماقي للموسم الجديد من برنامج The Voice Kids، وأعلنت أنها لم تكن تستمد قوتها من تامر حسني وكاظم الساهر، ‏لذلك فمهمتها لن تكون صعبة.‏

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تابعت نانسي عجرم أن علاقتها بالفنانين المعتذرين كانت علاقة تكميلية، وتعليقها على من يغادر أو ينضم ‏للبرنامج هو:" أهلًا وسهلًا بالجميع"، وأكدت أن واجبهم كلجنة تحكيم هو إدخال الفرحة ‏على الأطفال ودعمهم وتقديم النصائح لهم.

و يذكر أن نانسي شاركت هذا الصيف في عدد من المهرجانات المختلفة منها مهرجان "جرش" في ‏الأردن، "بنزرت" في تونس، "صلالة" في سلطنة عمان، إلى جانب حفلين في قبرص ودبي، وتنتظر أن تحيي ‏حفلها الثاني في السعودية قبل نهاية العام.، وفقاً لموقع في الفن.

أصبح عدد الفنانين الجدد بعد انسحاب الفنان المصري تامر حسني، ثلاثة هم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.