شاهد: حيوان ضخم يهاجم سيارة مأهولة

أظهر فيديو لحظة هجوم حيوان ضخم يدعى كوسيني (30 عامًا)، على سيارة مرافقته بمتنزه ”سيرينجيتي“ في مدينة هودينهاجن شمالي ألمانيا.

ووثق أحد زوار المتنزه لحظة الهجوم ”الشرس“ لحيوان وحيد القرن عبر فيديو مسجل، حيث يظهر الحيوان الضخم، وهو يقلب السيارة مرارًا وتكرارًا ويحطم العديد من أجزائها، بينما كانت المرافقة كوسيني عالقة داخل السيارة.

وقال ”فابريزيو سيبه“، مدير حديقة السفاري، إن ”سبب غضب الحيوان لم يتضح بعد، لكنه شرح أنه انتقل إلى الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال يتأقلم مع محيطه“، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

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وأوضح أنه لم يُسمح لكوسيني بالتجول في الحديقة سوى في الصباح والمساء، بعد مغادرة الزوار، وأنه لم يشكل أي خطر على الجمهور، مشيرًا إلى أنه قد يضطر لنقله إلى حديقة الحيوان.

وأشارت التقارير الطبية المتعلقة بصحة مرافقة وحيد القرن إلى أنها لم تصب سوى ببعض الكدمات، رغم ضراوة الهجوم وتحطم السيارة.

ولا تزال أعداد حيوان وحيد القرن منخفضة للغاية، بسبب الصيد الجائر، ما يجعلها معرضة للانقراض، وهو سبب إحضار كوسيني لـ حديقة السفاري من أجل التكاثر.