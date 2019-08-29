تراند اليوم : حقيقة ارتباط منة شلبي بشاب خارج الوسط الفني

بعد غياب طويل عن الأضواء تعود الممثلة المصرية منة شلبي بخبر سار لجمهورها المحب، حيث ذكرت أنها ستعلن عن ارتباطها الرسمي بشخص أغرمت به منذ فترة على أن تتمم إجراءات الزواج في العام القادم.

وكانت الممثلة المصرية قد ارتبطت بعلاقة غرامية مع شخص من خارج الوسط الفني في الفترة الأخيرة، وفضلت إعلان الارتباط رسميا بعد مناقشة كل التفاصيل خاصة وان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج خالد يوسف وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب، ورفضت بعد ذلك الارتباط.

وتعتبر منة شلبي وفقاً لمجلة سيدتي من أكثر النجمات تعرضاً لشائعات الزواج السري، حيث أعلن سابقاً أنها تزوجت المخرج خالد يوسف في حين أن ارتباطهما لم يتجاوز الخطوبة.