مفاجأة غير متوقعة من مصطفى فهمي لزوجته (شاهد)

فاجئ الممثل المصري مصطفى فهمي، زوجته اللبنانية فاتن موسى، على الهواء مباشرة عبر شاشات قناة دي ام اس dmc خلال استضافتهم في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

ونشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمفاجأة التي قدمت عبر البرنامج من زوجها الفنان مصطفى فهمي وهو يفاجئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها، حيث حضر لها كيك وشيكولاتة التي تفضلها.

وعبرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن سعادتها في المفاجأة، وقالت :"شكرا على المفاجأة الحلوة دي، وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة"، وفقاً لموقع مجلة سيدتي

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يذكر أن الإعلامية إسعاد يونس، استضافت مصطفى فهمي وزوجته فيحلقة خاصة في برنامجها، وتم الكشف فيها مصطفى عن سر شبابه الدائم هو وشقيقه حسين فهمي، كما رفعت فاتن الستارعن تفاصيل حياتهما الخاصة وزواجهم.