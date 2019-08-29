الفنانة أحلام واصالة ترفضان التواجد بنفس الفندق

كشفت اللجنة المنظمة لفاعلية مهرجان سوق عكاظ، عن رفض الفنانة أحلام والسورية أصالة نصري الإقامة بنفس الفندق، وذلك على إثر الخلافات التي حصلت بينهما مؤخراً.

وكان من المقرر تواجد الفنانة الإماراتية أحلام والسورية أصالة في الفندق نفسه وهو المكان المخصص لإقامة الفنانين المشاركين في مهرجان سوق عكاظ في السعودية، إلا أن اللجنة اضطرت لتلبية رغبتهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.

ويذكر أن الخلافات بين أحلام واصالة تجددت مؤخراً عبر التويتر عقب تعليقهما على مرض الإعلامية فجر السعيد، وانتهت الخلافات بحظر كلا منهما الاخرى، وفقاً لموقع الفن

والجدير بالذكر أن فعاليات أوبريت سوق عكاظ فى دورته الثالثة عشر، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له، ومن المقرر أن يحتضن مصيف العرب، الذى يستمر لمدة شهر كامل، و أكثر من ٧٠ فعالية نوعية فى أربع مناطق رئيسة؛ هي: "سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولى العهد للهجن، سادة البيد، الذى يتضمن رياضة المشى الجبلى فى الهدا والشفا".