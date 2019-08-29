تحميل رابط نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2019 سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا، اليوم الخميس، عن المفاضلة العامة للقبول الجامعة 2019-2020 بكالوريا 2019 (مفاضلة أولى) للفروع العلمي والأدبي والشرعي وصناعة ونسوي وتجاري في كافة محافظات الجمهورية.

وتسود الجمهورية السورية حالة من ترقب طلاب وطالبات البكالوريا لإعلان موقع وزارة التعليم السورية لنتائج المفاضلة العامة وخاصة الثانويات المهنية للقبول الجامعي للعام 2019 برقم الاكتتاب بالاسم ونشر الحد الأدنى للقبول.

واشترطت الوزارة على الطلاب حملة شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي 2019، والذين لم يتقدموا سابقاً إلى مفاضلة القبول الموازي للعام الدراسي السابق، "ألا يكونوا متقدمين إلى مفاضلة الموازي لهذا العام وقُبل بموجبها، وألا يكون الطالب دون رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقاً".

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رابط نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2019 وزارة التعليم العالي سوريا أضغط هنا

واشترطت أيضاً حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة لمفاضلة الموازي، وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

وكانت الوزراة قد أعلنت عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة التكاملية في 17 أغسطس/آب الجاري، وبلغت نسبة النجاح في الفروع العلمي 88.76%، بينما بلغت في الفرع الأدبي 84.32%.