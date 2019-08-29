شاهد: joker يطل على جماهيره في إصدار جديد

ينتظر الجمهور العالمي طرح فيلم الجريمة والإثارة joker في الرابع من أكتوبر المقبل في كافة دور العرض حيث يتصدر البطولة الكاملة جواكين فونيكس.

في الإصدار الأخير لـ joker من شركة Warner Bros يحكي الفيلم قصة الجوكر من بداية شخصيته وتحوله لأحد أشهر الشخصيات الانتقامية الشريرة ورحلة تحوله من شخصية كوميدية لقاتل مختل عقلياً.

وكانت الشركة قد طرحت الإعلان الدعائي الخاص بـ joker على حسابها الرئيس في يوتيوب وحصد على 6ملايين المشاهدات في اقل من 24 ساعة.

تريلر joker

Advertisements

يعتبر دور joker من الأدوار البارزة في عالم هوليوود بتعدد بطولاته ونسخه خلال سنوات السنيما الامريكية حيث ينتظر المتابعون الإصدار الجديد عاماً بعد عام

يشارك في بطولة الفيلم مارك مارون، روبرت دي نيرو، أليك بالدوين، شيا ويغام، زازي بيتز ، بريت كولن ، دانتي بيريرا أولسون، وإخراج تود فيليبس.