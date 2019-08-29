هل انضم رامي عياش للجيش في لبنان؟

نشر المغني اللبناني رامي عياش، على إحدى حساباته الشخصية عبر منصة التويتر، يطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية بالسماح لأي فنان أو ممثل التطوع والدخول الى الجيش.

وغرد رامي عياش، قائلاً :" انا جاهز للنداء والقسم وأطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، وأن تسمحوا لأي كان بالتطوع حتى وإن كانوا فنانين ممثلين أو غيرهم، إذا لم نحمي وطننا وأرضنا وعرضنا بأرواحنا لماذا عيشتنا ؟؟ ".

وقد لاقى ردود فعل كبيرة من الجمهور والمتابعين، وترك تساؤلات فهل سيترك الفن والغناء ويتنقل الى الجيش اللبناني؟ ، وحيث علق الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل " أصيل إبن الأصول الفنان اللبناني الكبير إبن الجبل الأشم رامي عياش.