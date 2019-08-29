هكذا أكدت ممثلة كويتية زواج عمرو دياب ودينا الشربيني (صورة)

وصفت الممثلة الكويتية هند البلوشي في صورة نشرتها على حسابها الشخصي في انستغرام، الممثلة المصرية دينا الشربيني ب "زوجة" النجم عمرو دياب خلال لقاء جمعها بهما معبرة عن سعادتها.

هند أكدت أن الصورة تم التقاطها بالصدفة أثناء تواجدها في مصر، وقالت تعليقا عليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام: صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر.

وذكرت مدلة سيدتي، أن العديد من الفنانين التقطوا صورا مع عمرو دياب ودينا الشربيني ولم يتحدثوا عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما ولم يردوا على أسئلة المتابعين.