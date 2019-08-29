موعد فتح المدارس في السودان 2019 - العودة للمدارس في الخرطوم

أعلنت وزارة التربية التعليم السودانية في ولاية الخرطوم، عن تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية وتأجيل العام الدوراسي على أجل غير مُسمى بسبب الأوضاع والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ولم توضح الوزارة في رسالتها التي عممتها على كافة المدارس ووسائل الإعلام، السبب الرئيسي وراء تعليق الدراسة للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من أنه تم تأجيل العام الدراسي مرتين خلال الفترة الماضية من العام الجاري بسبب الاحتجاجات.

ورجح مسؤول في التربية، أن يكون سبب التأجيل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد فضلاً عن الظروف الطبيعية والمناخ.

وطالب المسؤول وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة العام الدراسي هذا الفصل مع استبعاد شهري يوليو وأغسطس لأنها شهور الخريف في السودان.

ونوه إلى أن البلاد تتأثر بالأمطار خلال هذه الفترة، وتعرقل الحياة التعليمية في كافة مُدن الجمهورية.