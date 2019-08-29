نتائج الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العام 2019 – نتائج امتحانات الإكمال

نتائج الإكمال الدورة الثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين، والتي تقدمها لها نحو (16) ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع المهنية والأكاديمية.

وقالت لجنة الامتحانات العامة في بيان لها، إن هذه الدورة الثانية قد نُفذت في جميع محافظات الوطن والخارج، من الفترة 1 أغسطس/ آب وحتى 22 أغسطس/آب الجاري، وذلك بهدف تمكين الطلبة من تحسين معدلاتهم، أو بغرض الاستكمال في المباحث التي لم يستكملوا فيها في الدورة الأولى، إذ سيكون بإمكان الطلبة الناجحين في هذه الدورة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والالتحاق بالعام الدراسي الجامعي الجديد، أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى بنجاح.

وستتوفر كشوفات علامات الطلبة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في الأماكن التي تحدده مديريات التربية والتعليم.

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وتقدم هذا العام لامتحان الدورة الثانية في امتحان الثانوية العامة 2019 نحو (16106) طالباً وطالبة في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية.

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وأكدت الوزارة أنه نجح منهم (10699) طالباً وطالبة، بلغت نسبة النجاح العامة 66.43%، كانت على النحو التالي:

الفرع الأدبي: 65.14%

الفرع العلمي: 74.0%

فرع الريادة والأعمال: 58.53%

وما نسبته (1460) طالب وطالبة تقدموا في الدورة الأولى بهدف تحسين معدلاتهم، إذ تمكن (1110) منهم رفع معدلاتهم مستفيدين من هذه الميزة التي أطلقتها الوزارة.