شاهد حرب طماطم شعواء تشتعل بين الاسبانيين

تقيم إسبانيا سنوياً مهرجاناً للطماطم كتقليد قديم يحتفي بالطماطم الطازجة، ما يجعل الأمر وجهة مسلية للسياح وخاصة المقيمين بشكل محلي في مدن أخرى.

و يقوم آلاف المحتفلين برشق بعضهم بحوالي 145 طنا من ثمار الطماطم (البندورة) يوم الأربعاء احتفالا بمهرجان "توماتينا" السنوي في بلدة بونيول شرقي إسبانيا.

بدأت حرب الطماطم الشعواء الساعة 11 صباحا بإطلاق مفرقعات، وخلال الساعة التالية عبرت ست شاحنات محملة بالطماطم الناضجة الشارع الرئيسي في البلدة الصغيرة لإمداد رواد المهرجان بالذخيرة.

وارتدى بعض المشاركين نظارات شمسية أو نظارات واقية ليحموا أعينهم، بحسب مانقلت "رويترز".

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ووفقاً لسبوتنيك، يعود أصل مهرجان "توماتينا" إلى شجار عفوي بين قرويين في عام 1945، لكن المهرجان تم حظره لمدة من الزمن في الخمسينيات وهو الآن مصدر مهم لجذب حشودا كبيرة من السكان و السياح.