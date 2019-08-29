هكذا علق محمد الهنيدي على انضمام نيمار لـ La Casa De Papel

علق الممثل المصري محمد الهنيدي على تغريدة للاعب نادي كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أعلن انضمامه للتمثيل في مسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل أو البروفيسور.

ورد الهنيدي على تغريدة نيمار بطريقة عفوية ومضحكة قائلاً :" المهم مايبقاش اناني و ياخد الفلوس كلها لوحده"، ملمحاً إلى أنه يلعب دائماً بطريقة فردية حتى يسرق الأضواء من زملائه"، وفقاً لموقع ليالينا.

وكشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، في تغريدة له عبر منصة التويتر، عن قرار مشاركته في المسلسل الإسباني La casa de papel أو المعروف أيضا بمسلسل البروفيسور، وسيثقدم شخصية الراهب جواو".