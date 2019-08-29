المطرب صابر الرباعي يعلن عن أغنيته "كلام في سرك"

أعلن المغني التونسي صابر الرباعي، عن نشره فيديو كليب لأغنيته الجديدة عبر منصة اليوتيوب الشخصية، بعنوان " كلام في سرك" ، من إخراج ياسر سامي في مصر.

حيث أطلق صابر الرباعي الملقب بالطرب العربي، أغنيته الجديدة عام 2019 فيديو كليب وليست ضمن ألبوم، بعنوان "كلام في سرك"، كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جلال، توزيع موسيقى والميكس ياسر أنور، تحت إخراج ياسر سامي، وفقاً لموقع نواعم.

ويذكر أن آخر مشاركته الفنية كانت منذ شهر ضمن حفل مهرجان الحمامات الدولي بتونس في دورته الـ55، وثم اتجه الى الساحل الشمالي في جمهورية مصر لإحياء حفل لمجموعة مارسيليا.

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وتقول كلمات الأغنية :"كلام في سرك الحياة وانت معايا..كل ما بيعدي وقت بتحلى عن البدايه..صعب الكلام اللي اعرفه يوصف هوايا..في حاجات كدا بنحسها وماتتحكيش"