اللبنانية ميريام فارس بفستان أبيض احتفالاً بذكرى زواجها

نشرت المغنية اللبنانية ميريام فارس، عبر احدى حساباتها الشخصية على الإنستغرام، عدداً من الصور تظهر فيها بالفستان الأبيض وفي يديها باقة من الورد.

وكانت الصور خلال جلسة تصويرخاصة لميريام فارس، ذلك احتفالاً بمرور خمسة أعوام على زواجها من داني متري، معلقةً :"5 سنوات من الحب والسعادة".

وأثارت انتقاد الغالبية بسبب ارتدائها الفستان الأبيض، ورد الآخرون باعجاب على الاطلالة المميزة وقاموا بتهنئتها بذكرى زواجها.

ويذكر مؤخراً أن كانت ميريام فارس صرّحت:"قبل ثورة 25 ‏يناير في مصر كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماماً وفي هذه الفترة كبرت ‏ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)»؛ الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ‏ضدها في مصر‎.

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وقامت بإجراء اتصال هاتفي مع نقيب الموسيقى هاني شاكر، ووضحت ما قصدته بالتصريح، وأنه تم فهم كلماتها بشكل خارج عن السياق، ثم أصدرت بياناً تعتذر فيه للشعب المصري عن التصريحات، مؤكدة أنّه تمّ فهمها بشكل غير صحيح‎، وفقاً لموقع نواعم.

منذ ظهورها وهي تتعرض لانتقادات من الجمهور، لاستمرارها في إبراز مفاتنها برقصاتها في كافة أعمالها حتى تم تشبيهها بشاكيرا العرب كونها تقلدها في أسلوب الرقص واللباس.