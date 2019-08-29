صور تيم حسن مع زوجته وفاء تشعل ضجة على مواقع التواصل

تداول متابعون ورواد منصات التواصل الاجتماعي، عدداً من الصورالتي تظهر فيها رومانسية وفاء الكيلاني مع زوجها سوري الجنسية تيم حسن خلال عطلتهم الصيفية.

ونشرت وفاء الكيلاني على حسابها الشخصي عبر الإنستغرام، عبر خاصية الستوري صورتين الأولى لوحدها، والثانية مع زوجها تيم حسن، وظهرا بقمة الرومانسية، وذلك أثناء قضاء إجازة صيفية في إحدى الدول الأوروبية.

وقد أثارت المتابعون والجمهور، ونالت اعجاب الغالبية، خصوصاً أن الزوجين متحفظين جداً ولا ينشروا يومياتهم وحياتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع LBC

ويذكر أن مؤخراً ارتباط السوري تيم حسن زواجه مع المصرية وفاء الكيلاني، شكل صدمة للجميع، بسبب فارق السن بينهما، ويشار الى ان تيم حسن انفصل عن زوجته الفنانة السورية ديمة بياعة عام 2012، ولديه منها طفلين، كما انفصل وفاء الكيلاني عن والد طفليها طوني مخايل عام 2016.