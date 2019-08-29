شاهد كيف جرد لصوص بنك جزائري من أمواله بطريقة سينمائية ؟

في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية يقوم لصوص بالهجوم على أحد المصارف الجزائرية التي تتبع للحكومة والسطو على مبالغ مالية ضخمة والانسحاب بشكل مسلح.

واستنادًا إلى مصادر محلية متطابقة؛ فإن ملثمين اثنين اقتحما بنك التنمية المحلية المملوك للحكومة؛ والكائن في قلب محافظة بجاية الساحلية، وسلبا أموالًا تربو على 150 مليون دينار جزائري.

وذكر شهود أن الجانيين استخدما أسلحة نارية؛ وتوعدا بارتكاب مجزرة إن لم يتم تنفيذ طلباتهما، وأرغما الموظفين على منحهم الأموال تحت طائلة التهديد .

وأفادت مصادر أمنية بأن عملية السطو تمت في ظرف وجيز وبسرعة قياسية، ما يؤشر على تخطيط مسبق ومعرفة اللصين الجيدة للمكان.

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ولم يسفر السطو عن أي إصابات، وسط تسجيل حالات هلع وارتباك لدى المواطنين، في وقت ساد الذهول وارتسمت التساؤلات ساعات بعد هجوم مسلح طال مشفى حكوميًا بمحافظة قسنطينة الشرقية.

وبدأت قوات الأمن حملة واسعة في مدينة بجاية التي يقع فيها البنك المسروق كما ورد في إرم نيوز، بحثاً عن اللصوص الهاربين.