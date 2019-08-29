شاهد: تفاصيل صادمة حول محطة هيلوبوليس العالمية في الشرق الاوسط

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق اليوم الخميس، عن قرب انتهائها من وضع اللمسات النهائية لمحطة هيلوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر أضخم محطة للمترو في الشرق الأوسط، حيث تم تزويدها بماكينات لاستخراج التذاكر آلياً وفق مواصفات ومقاييس عالمية، ومن المقرر افتتاحها في أكتوبر من العام 2019.

وأوضحت الهيئة، بأن مساحة أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط "محطة هيلوبوليس" بالخط الثالث لمترو الأنفاق تبلغ نحو 10 آلاف متر مسطح، حيث يتفرع منها الخط الثالث إلى اتجاهين أحدهما محطة عدلي منصور "موقف السلام" والتاني في اتجاه مطار القاهرة الدولي.

وأشارت إلى أنه بدأ العمل بها عام 2015، وهي محطة تبادلية مع الخط الخامس، كما أنها تضم 7 سلالم كهربائية من منسوب الشارع حتى منسوب التذاكر داخل المحطة، إضافة إلى وجود أسانسيرات من الشارع إلى التذاكر وإلى الرصيف.

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وبدوره، وجه وزير النقل رسالة بتكثيف الأعمال لافتتاح أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط "محطة هيلوبوليس" بالخط الثالث لمترو الأنفاق في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر.

ويشار إلى أنها تضم ماكينات صراف آلي لاستخراج تذاكر المترو آليًا إلى جانب شبابيك الحجز، كما أنها مصممة على الطراز الأوروبي، إضافة إلى بوابات كارت ذكي، كما أنها تضم مول تجاري بالمحطات الكبرى، وفق مصراوي.

ويذكر أن إلى أن طول رصيف محطة هليوبوليس، والتي تعتبر أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، يبلغ 225 مترا في كل اتجاه A و C، كما وأن الاتجاه الأول منها يسير نحو محطة عدلي منصور وقادم من العتبة والاتجاه الثاني يسير نحو للمطار، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات نصر حرب السادس من أكتوبر عام 1973.