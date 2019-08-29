فيديو مسرب يثير غضب جمهور محمد رمضان

رصد إحدى الحاضرين تصرف للمغني المصري محمد رمضان خلال حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وهو يتعامل مع اشخاص حاولوا الوقوف على المسرح وتم دفعم بالقوة لإنزالهم.

حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب لمحمد رمضان، وتصرفه العنيف والغير لائق بحق الشباب، وتفاعل الجمهورعليه ، حيث انهالت التعليقات وردود الفعل الغاضبة من تصرفه ليؤكدوا أن تصرفه عنيف وغير لائق.

وكشف مؤخراً، أن حفل محمد رمضان الذي أحياه في الساحل الشمالي، افتقر للتنظيم والترتيب بسبب إزدحام الجمهور وعدم السيطرة عليه من قبل رجال الامن، مما أدى الى إلغاء الحفل، وفقاً لموقع ليالينا

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وظهرت عدة صور لمحمد رمضان ظهر عليه ملامح من الغضب من أجواء الفوضى التي سادت الحفل، رغم محاولته تهدئة غضب الشباب الموجودين في المكان.