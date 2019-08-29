خالد يوسف يكشف حقيقة هروبه من مصر بعد القبض علي مني فاروق وشيما الحاج

نفى المخرج السينمائي ونائب البرلمان خالد يوسف الأخبار التي انتشرت عن هروبه أمس الخميس، 7 فبراير، إلى باريس بعد القبض علي الفنانتين مني فاروق.

أوضح يوسف حقيقة الأمر مفسرا ذلك على أنه سفر عادي وليس هروبا، وقال إن هناك حملة إعلامية لتشويهه موضحا أن كثير من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة.

وأكد يوسف أنه سافر إلى باريس قبل أسبوع، وهي زيارة شهرية يقوم بها لرؤية زوجته وابنته، لافتا أن هناك أكاذيب كثيرة عنه سيرد عليها ويوضح كل الحقائق الأيام المقبلة، حتى يعرف الرأي العام حقيقة الأمر.

وأرفق يوسف صورة لتأشرة خروجه من مصر ليؤكد صحة كلامه.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الممثلة الشابة منى فاروق والمغنية شيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي لهما مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، تظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".