رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بموقع “اليوم السابع” الدور الثانى

ننشر لكم موقع “نجوم مصرية” رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع “اليوم السابع” للدور الثانى، للعام الدراسى 2018/2019، حيث قام موقع “اليوم السابع” بنشر مقالة حصرية يوضح من خلالها أنه هو الموقع الوحيد الذى لديه كافة الحقوق الحصرية، لنشر نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى، حيث فاز الموقع بالنتيجة عبر المزايدة التى تمت مثل فوزه بمزايدة نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول، والتى أعطى صلاحياته لموقع الدستور ليقوم بنشرها كذلك.

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى

بعد أن تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019 اليوم الأربعاء، من قبل الدكتور “محمد مجاهد” للعام الدراسى 2018/2019، تم نشرها الكترونيا عبر بوابة اليوم السابع، وسيتم نشر النتيجة غدا بمدارس الثانوية العامة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح الإحصائيات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2019.

قامت الوزارة بنشر الإحصائيات، حيث كان عدد الطلاب الذين امتلكوا حق دخول إمتحانات الثانوية العامة للدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019 هو 123957 طالب وطالبة، وجاءت تقسيماتهم كالآتى:

عدد الطلاب نوع الشعبة 39841 طالب وطالبة الشعبة العلمية “علوم” 15482 طالب وطالبة الشعبة العلمية “رياضيات” 68652 طالب وطالبة الشعبة “الأدبية”

بالطبع الإمتحانات كان معتاد عليها، حيث شاهدت نسبة النجاح إرتفاعا كبيرا، ونشرت الوزارة كذلك بيانات النجاح والرسوب بإمتحانات الثانوية العامة للدور الثانى:

عدد الطلاب نوع البيان 122456 طالب وطالبة عدد المؤديين لإمتحانات الدور الثانى – ثانوية عامة 113479 طالب وطالبة عدد الطلاب الناجحين من إمتحانات الدور الثانى 8977 طالب وطالبة عدد الطلاب الراسبين بإمتحانات الدور الثانى 92.6% نسبة نجاح الطلاب بإمتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 باليوم السابع الدور الثانى

ننشر الآن لكم زوار “نجوم مصرية” الكرام، رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بموقع اليوم السابع للدور الثانى، حيث يمكنكم الحصول على نتيجتكم فقط بأرقام الجلوس، بينما لم يتم إتاحة خاصية التعرف على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2019 بالاسم فقط: اليوم السابع | نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى