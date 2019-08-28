قناة اون سبورت on sport بث مباشر على النت بدون تقطيع - مشاهدة

اعتمد المدير الفني ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وسيجري المدير الفني الصربي عددًا من التغييرات بداية من الدفع بالحارس محمد عواد بدلاً من محمد أبو جبل والذي لعب في مباراة ديكادها الصومالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك محمد عبدالشافي لقيادة المركز الظهير الأيسر على أن يعود التونسي حمدي النقاز للمشاركة في الجانب الأيمن بدلاً من حازم إمام، بجانب عودة لاعب الوسط طارق حامد بدلاً من محمد حسن.

وسيشهد الجانب الهجومي تغييرًا من خلال مشاركة عبد الله جمعة في مركزه الأساسي كجناح بدلاً من كريم بامبو والذي لعب المباراة الماضية أمام بطل الصومال.

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وكان عبد الله جمعة يشارك في مركز الجناح قبل انتقاله للزمالك حتى جاء السويسري كريستيان جروس لقيادة الأبيض ليقرر الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الماضي.

وكان الزمالك صعد لدور الثمانية بعد الفوز على الإنتاج الحربي (2-0) في المقابل صعد مصر المقاصة لنفس الدور بفوزه على وادي دجلة (2-1).

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة يواجه الاتحاد السكندري في المربع الذهبي حيث سبق وأن تأهل "زعيم الثغر" بعد فوزه (3-1) أمام الإسماعيلي على ملعب "الجبل الأخضر".