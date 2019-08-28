نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 برقم الجلوس الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 برقم الجلوس يمكن للطلاب الستعلام عنها الآن بعد اعتمادها رسميا من قبل نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم رفعها على موقع الوزارة للقسمين العلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات والأدبي، حيث تستخدم الوزارة بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع الوزارة الرسمي لإعلان نتائج الشهادات.

وينشر موقع نجوم مصرية في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 وتفاصيل بيان وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد النتيجة والتي كشفت فيه يوم الأربعاء 28 أغسطس عن أعداد الطلاب الذين كان لهم الحق في دخول الامتحانات، والعدد النهائي لمن حضروا الامتحانات ونسب النجاح في كل قسم.

وكان طلاب الثانوية العامة الذين لم ينجحوا في اجتياز امتحانات الدور الأول في العام الدراسي 2018/2019 أدوا امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس الجاري وخلال أسبوع واحد فقط ووجهت قيادات الوزارة كنترولات الثانوية العامة بجميع المديريات التعليمية بتسيير عملية تصحيح كراسات الإجابات بالتزامن مع إجراء الامتحانات وخلال ثلاثة أيام فقط بعد انتهاء الامتحانات استطاعت الكنترولات إنهاء عمليات رصد ومراجعة الدرجات وإعداد كشوف النتيجة، ويأتي كل هذا من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من اللحاق بالمرحلة الثالثة للتنسيق وتسجيل رغباتهم فيها تمهيدا لالتحاقهم بالكليات والمعاهد في العام الدراسي المقبل 2019/2020.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

كان طلاب الثانوية العامة أنهوا امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2018/2019 الدور الثاني قبل ثلاثة أيام فقط، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بشرى سارة للطلاب بأن إعلان النتيجة لن يتأخر،واعتمد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، الأربعاء 28 أغسطس، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالنيابة عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا كشفت فيه عن كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، وجاء في بيان الوزارة بشأن التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 ما يلي:

عدد الطلاب والطالبات الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 بلغ 123 ألف و957، منهم عدد 39 ألف و841 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و15 ألف و482 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، بالإضافة إلى 68 ألف و652 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات فبلغ 122 ألف و456 طالب وطالبة، نجح منهم 113 ألف 479 طالب وطالبة وعدد الطلاب الراسبين بلغ 8 آلاف و977 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

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رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

ويتاح للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بالدخول على بوابة الثانوية العامة الملحقة به الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني برقم الجلوس، على الرابط من هنا.

وأدى الطلاب الذين لم ينجحوا في اجتياز امتحانات الدور الأول، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 في الفترة من 17 أغسطس، وحتى يوم 26 من نفس الشهر ولمدة أسبوع واحد.

وعملت كنترولات الثانوية العامة خلال أيام الامتحانات على تصحيح أوراق الإجابات أولا بأول ورصد ومراجعة الدرجات وهو ما ساعد في اعتماد النتيجة بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الاستعلام عن النتيجة على الإنترنت برقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس رسميا للحصول على نتيجة استرشادية، مع الإشارة إلى أن الشهادة الرسمية التي يتم التعامل بها في الأوراق الرسمية لا يكون الحصول عليها إلا من خلال المدرسة المقيد بها الطالب.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات والمعاهد لطلاب الدور الأول، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات في نفس المرحلة مرة أخرى لطلاب نفس المرحلة عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، أنها ستقوم بفتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الدور الثاني بداية من غد الخميس 29 أغسطس ولمدة أسبوعين.