نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019 بعد قليل

ينشر لكم نجوم مصرية نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراس 2018/2019 بعد قليل، حيث تم اعتمادها اليوم الأربعاء، وسيتم نشرها بعد قليل، حيث قد تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم من قبل د/ محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للدور الثانى.

نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019

قامت عدة مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتأكيد أن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 سيتم اعلانها اليوم، الأربعاء عبر الإنترنت، فى حين أنه سيتم اعلانها غدا بمدارس الثانوية العامة.

عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019

قامت الوزارة كذلك بتوضيح، أن الطلاب الذين امتلكوا حق أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، وصل عددهم لـ 123957 طالب(ة)، حيث أن 39841 طالب(ة) بالقسم علمى علوم، بينما 15482 طالب(ة)، بالقسم علمى رياضيات، فى حين أن 68652 طالب(ة) بالقسم الأدبى.

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بينما عدد الطلاب الفعلى الذين قاموا بالذهاب للامتحانات هم 122456 طالب(ة)،حيث وصل عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة 2019 للدور الثانى 113479 طالب(ة)، بينما كان عدد الطلاب الراسبين هم 8977طالب(ة) ،وبالتالى كانت نسبة النجاح 92.6%، وحينها حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بأنه سيفتح باب تقديم الطلاب المتضررين من النتائج، يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس الجارى، وسيتظل الباب مفتوحا حتى اسبوعين.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2019

كما قلنا بالأعلى بأنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى، وستظهر اليوم الأربعاء، لذا نرجوا منكم أن تتابعونا بموقع -نجوم مصرية- ليتم ابلاغكم فور ظهور النتيجة عبر الموقع، وسيتم الرد بالنتائج على أرقام الجلوس الموجودة فى التعليقات.