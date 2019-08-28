مشاهدة مباراة نادي الكويت والشرطة العراقي اليوم بث مباشر في كأس محمد السادس

يحل اليوم نادى الكويت الكويتى ضيفا على نظيره الشرطة العراقى على ملعب نادى الكويت ضمن مباريات الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس.

وحكم المباراة المصري محمود البنا المباراة ستكون المباراة الرسمية الأولى للكويت الكويتي في الموسم الكروي الجديد 2020،حيث أعلن نادي الكويت عن فتح أبواب مباراته مع الشرطة العراقي للدخول مجانًا أمام الجماهير لمؤازرة الأبيض، نادي الكويت دخل معسكر مغلق بمقر النادي حتى موعد المباراة.

ويسعى الكويت في مواجهة اليوم، بقيادة المدرب السوري حسام السيد المدير الفني الجديد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل في مباراة العودة.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية البث المباشر موعد توقيت مباراة الكويت الكويتى والشرطة العراقى اليوم ضمن مباريات الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس يكون في تمام الساعة 8:15 من مساء اليوم الاربعاء بتوقيت مكة المكرمة و القدس ، في حين تبدأ في الساعة 9:15بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.