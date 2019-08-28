حقيقة مرض الفنانة المصرية زينة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أنباء عن مرض الفنانة المصرية زينة بعد نشر صورة لها عبر خاصية الستوري، المتوفرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام“.

وحاولت الفنانة زينة، خداع جمهورها بصورة جديدة ادعت فيها مرضها، حيث علقت زينة على الصورة قائلة: “سلامتي”.. ليتفاجئ الجمهور بعد ذلك إنها لم تضع قنية “كانيولا”، وأن هذا مجرد “هاند فري” وفوقه شاش الأدوية، وفعلت هذا بقصد المزاح مع متابعيها.

وزينة من مواليد 4 فبراير 1977 في القاهرة عاصمة مصر، ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي هي ممثلة وعارضة مصرية، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم، قدَّمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات لعل أبرزها الحياة منتهى اللذة وعفاريت السيالة.

وبدأت حياتها الفنانة المصرية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، والتي من خلالها أختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دور هناء في فيلم (أرض الخوف) أمام النجم (أحمد زكي) عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا والذى ظهرت به أيضًا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية حيث قدمت بها بعض البرامج الفنية.