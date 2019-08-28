شاهد: نجل عادل إمام يسخر من زوجته بهذه الصورة

نشر الفنان المصري محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، صورة له وهو يوجه رسالة إلى زوجته، حيث ظهر داخل سيارته وهو يسخر من زوجته بسبب تأخرها عليه .

وكتب الفنان المصري : ” قبل ما انزل مراتي قالتلي إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين .. بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم ” .

ليرد عليه الفنان المصري ونجم مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن ” ساخرا في تعليق وكتب : ” ساعة ونص زهقت أنا بقالي سنتين واقف قدام مول العرب بسبب ليلى وأمها ”.

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هو نجل الفنان عادل إمام وشقيق المخرج رامي إمام أول اعماله التلفزيونية مسلسل كناريا وشركاه مع الفنان فاروق الفيشاوي وتخرج محمد إمام من الجامعة الأمريكية بعد فيلم عمارة يعقوبيان الذي أدى فيه دورا مميزا.

وشارك الفنان المصري في فيلم حسن ومرقص ليصعد بعد ذلك سلم النجومية باول افلامه البيه رومانسي، حيث تزوج محمد إمام من خطيبته السابقة نوران طلعت التي قد اعلن انفصاله عنها في وقت سابق بسبب خلافات قبل أن يتصالحا ويعقد قرانهما بتاريخ التلاتاء 29 أغسطس 2018.