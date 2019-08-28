شاهد: سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل بعد لقائها الرئيس اللبناني

انتشرت صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر موقع التواصل الاجتماعي وخاصة "إنستغرام"، تجمعها مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث ذكر موقع "جي بي سي نيوز" أن الصورة تم التقاطها في قصر بيت الدين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة إضافة إلى ابنتها تاليا، التقوا الرئيس عون، قصر الرئاسة.

ونزل الرئيس عون من القصر لإلقاء التحية عليهم، وقد أشادت سيرين بإنسانيته وتواضعه، موضحة أن "صوت الأطفال المتواجدين في باحة القصر لفته".

​وحازت الصورة على إعجاب متابعي سيرين عبد النور عبر موقع "إنستغرام"، وأعادت الفنانة اللبنانية نشر صورة أخرى عبر حسابها بموقع "تويتر"، لابنتها تاليا وهي برفقة الرئيس اللبناني.

وسيرين عبد النور هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.