موعد اعلان نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2019 في الاردن

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، يوم السبت المقبل، نتائج الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2019.

وأعلن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، في تغريدة على موقع “تويتر”، عن أن نشر نتائج “تكميلية التوجيهي”، سيكون يوم السبت المقبل، موضحًا أن النتائج سـ”تعلن من خلال رقم جلوس الطالب، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا”.

وطالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، الوزارة بتقديم أرقام تفصيلية حول هذه النتائج، وعدم الاكتفاء بطرح نتيجة كل طالب على حدة.

من جهتها، طالبت “ذبحتونا”، في بيان صحفي أمس، الوزارة بتقديم أرقام تفصيلية حول هذه النتائج، وعدم الاكتفاء بطرح نتيجة كل طالب على حدة.

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كما طالبت بمعرفة أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي في كل مبحث، ونسبة المتقدمين لرفع المعدل من المتقدمين لغايات النجاح للقبول الجامعي، إضافة إلى تقديم الجدول التفصيلي لتوزيع الطلبة حسب معدلاتهم والذي كان يتم نشره في كل عام، مشيرة إلى “أن الوزارة كانت قد وعدت بنشره حال إعلان نتائج الامتحان التكميلي”.

وأكدت “ذبحتونا” أن الامتحان التكميلي أثبت “فشله، رغم كل المحاولات الحكومية لتسويقه”، قائلة إن تصريحات مسؤولي الوزارة لترويج الفكرة “لم تصمد كثيرًا”.

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