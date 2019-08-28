ريهام سعيد تواجه عقوبة قاسية من المجلس الأعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اليوم الاربعاء، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قراراً ، بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد قالت في تصريحات لها في إحدى حلقات برنامجها ” صبايا ” المذاع على قناة الحياة : ” إن الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة .. بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي بتفقدي جزء من أنوثتك ” .

وتعرضت سعيد بعد تلك التصريحات إلى هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة الحياة وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام .. وكذلك تحويلها للتحقيق قضائيا حيث تخضع في 14 أكتوبر المقبل للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة .

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وفي وقت سابق، أعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه وأجرت على إثرها عملية جراحية، حيث نشرت صورة لها أرفقتها بتعليق: "انا معنديش مرض جلدي ووجهي موجود موقعش الحمد لله. أشكركم على دعواتكم ولا أزال أطمع في مزيد من الدعوات".

وعادت الاعلامية المصرية للكشف عن خضوعها لجراحة في أنفها: "اضطريت أن أخضع لعملية دقيقة وشلت مناخيري كلها من الغضاريف والعضم، وكان من المفترض أن تبقى فارغة وأتعرّض للتشوّه، ولكن ربنا رزقني بطبيب أنقذ حياتي بعدما أزال الغضاريف وبنى مناخير جديدة مستعيناً بغضاريف من الاذنين".

ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في (31 مايو 1975)، حيث شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.