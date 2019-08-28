ظهرت الان نتيجه الدور الثاني ثانويه عامه 2019 من خلال اليوم السابع

ظهرت بشكل رسمي علي موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي برقم الجلوس علي بوابة موقع اليوم السابع المتخصصة في نشر نتيجة الثانوية العامة بشكل سهل و مباشر يمكنك الان رؤية النتيجة الخاصة بك من الرابط الرسمي الموجود داخل هذا الموضوع و قد ظهرت النتيجة بعد ساعات من اعتماد الدكتور طارق شوقي لها بشكل رسمي حيث ارتفعت نسبة النجاح لهذا العام لتصل الي 92.6% لتصبح من اكبر نسب النجاح في الثانوية العامة علي الاطلاق.

ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2019 من خلال اليوم السابع

الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة من موقع اليوم السابع : natega.youm7.com