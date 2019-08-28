نقدم لكم اليوم الرابط الرسمي الذي سيظهر عليه نتيجة الصف الثالث الثانوي من وزارة التربية و التعليم المصرية و تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي اليوم مع زيادة نسبة النجاح عن العام الماضي حيث قام وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد النتيحة و وصلت نسبة النجاح الي 92.6 % من خلال 12246 طالبا قد ادوا امتحانات الدور الثاني لهذا العام و زادت نسبة النجاح كثيرا عن العام الماضي و من المتوقع ظهور النتيجة اليوم الكترونيا من خلال الرابط الموجود في هذا الموضوع علي ان تظهر بشكل رسمي في المدارس صباح الغد.

ننشر الرابط الرسمي لنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019

حالة نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019 : ستظهر خلال ساعات

الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الثانوية : thanwya.emis.gov.eg

لكل الطلاب الذين فشلوا في الحصول علي النتيجة او لا يستطيعون الولوج الي الموقع يمكنكم ترك تعليق اسفل هذا الموضوع برقم الجلوس الخاص بكم و الاسم و سنساعدكم في الحصول علي النتيجة فور ظهورها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية و التعليم المصرية كل ما عليكم الان هو ترقب ظهور النتيجة اليوم بعد ان قام سيادة الوزير طارق شوقي باعتماد النتيجة صباح اليوم.