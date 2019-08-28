موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي وموعد التقديم للقبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي “نتائج توجيهي ” لسنة 2019 عبر تويتر من خلال الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم .

وقد نشرت الوزارة عدد المتقدمين للامتحان التكميلي لمبحث واحد ولمبحثان وثلاثة مباحث وأربعة مباحث وخمسة مباحث فأكثر، حيث يمكن معرفة عدد المتقديمن من خلال الجدول التالي:

عدد المباحث مبحث واحد مبحثان ثلاثة مباحث أربعة مباحث خمسة مباحث فأكثر عدد المتقدمين 22713 18732 16111 12755 22132

موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي

وقد حدد الدكتور المعاني ساعة ويوم إعلان النتائج حيث ستنشر النتائج يوم السبت 31 اغسطس 2019 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك من خلال رابط نتائج توجيهي http://tawjihi.jo، وأعرب الدكتور المعاني عن تمنيه التفوق والنجاح لطلبة الامتحان التكميلي .

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موعد التقديم للقبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية 2019

وقد نشر الوزير المعاني موعد التقديم للقبول الموحد حيث يبدأ التقديم من يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019 .

وجدير بالذكر فقد أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد ودعت الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية في امتحان التوجيهي للعام 2019/2020 بأن فترة تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنيـة الرسمية تبدأ من يوم الإثنين الموافق 02/09/2019، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأربعـاء الموافق 04/09/2019،وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، وهو: www.admhec.gov.jo ويمكن الاطلاع على شروط وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة التكميلي 2019 في الجامعات من خلال رابط إعلان تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية (2019) .